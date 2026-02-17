Avignone, famosa per il suo Palazzo dei Papi, attira visitatori che vogliono scoprire la storia medievale della regione. La città, situata lungo il fiume Rodano, ospita ogni anno migliaia di turisti che desiderano esplorare le sue mura antiche e le piazze vivaci. In questa guida, troverai dieci suggerimenti per vivere al meglio il centro storico in uno o più giorni.

Ascolti TV di lunedì 16 febbraio 2026: Cuori 3 vince in spettatori, Taratata leader di share. Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 brillano su Rai2 Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 Guida completa e aggiornata alle 10 cose da fare e vedere ad Avignone, perfetta per un itinerario di 1, 2 o 3 giorni nel cuore della Provenza. Simbolo della città di Avignone e Patrimonio UNESCO, il Palazzo dei Papi fu costruito nel XIV secolo durante la cosiddetta “cattività avignonese”. È uno dei più grandi palazzi gotici d’Europa. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Avignone: 10 cose da fare e vedere nella Città dei Papi

Il fenomeno Matteo Sorbellini: «Volevo vedere il mio nome sulle etichette, scritto sulle città. Volevo che la gente indossasse le mie cose. Delle droghe avrei potuto fare a meno, ma hanno fatto parte di me. Da vent'anni sono nella chiesa Evangelica: si respira amore e aiutiamo il prossimo»Il fenomeno Matteo Sorbellini incarna passione, creatività e impegno.

Capodanno a Milano, 10 cose da fare l'1 gennaio 2026Il 1° gennaio 2026 a Milano offre diverse opportunità per iniziare l’anno con calma e cultura.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.