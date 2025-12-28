Viterbo è conosciuta come la Città dei Papi, un titolo legato alla sua storia e al conclave che vi si svolse. Tuttavia, questa fama è stata anche segnate da eventi tragici, come un attentato che ha lasciato un’impronta significativa. Non si trattò di un semplice episodio, ma di un omicidio che contribuì a definire il ruolo storico della città nel contesto religioso e politico dell’epoca.

AGI - Un attentato e non il primo conclave della Chiesa cattolica. È stato un omicidio a fare di Viterbo la Città dei Papi che oggi si conosce. La vicenda viene fuori confrontando le date degli eventi importanti nella biografia del capoluogo, uno dei tanti tesori del Lazio messo in ombra dalla fama eterna della “Caput mundi”. La storia ha del paradosso. L’inizio di Viterbo quale sede papale non si deve al paesaggio gentile della provincia medievale scelto da inquilini con la tiara, ma alla fine violenta di un pontefice avvenuta in un altro luogo. La vittima è Lucio II. Nel 1145 fu ucciso a Roma, preso a sassate dalla popolazione in rivolta (animata dal religioso riformatore Arnaldo da Brescia ) che voleva l’indipendenza dal potere ecclesiastico. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Viterbo, l'attentato che la rese Città dei Papi

Leggi anche: Un ’fiume’ in città. Caos sulle strade invase dall’acqua e rese impraticabili

Leggi anche: Sicurezza a Viterbo, Frontini: "Assurdo non poter usare i 3mila soldati che sono in città"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Viterbo, attentato sventato alla Festa di Santa Rosa: arrestati sette turchi. Misure per proteggere Tajani e l'ambasciatore israeliano - Quarantamila persone in piazza e nelle strade per una tradizione che dura da secoli, il trasporto della macchina di Santa Rosa a Viterbo, e un piccolo commando armato che poteva essere pronto a ... roma.corriere.it

Viterbo, attentato sventato durante la festa di Santa Rosa: due turchi fermati con mitra e pistole pronti a sparare sulla folla - Nel pomeriggio, intorno alle 18, la Digos ha fatto irruzione in un bed and breakfast del centro storico, ... corriereadriatico.it

Viterbo, arrestati due turchi in possesso di armi e munizioni - Due turchi, che non sarebbero conosciuti nelle banche dati italiane, sono stati rintracciati e arrestati nel pomeriggio di ieri in un B&B nel centro di Viterbo, in un punto nevralgico nel quale in ... tg24.sky.it

Laziotv. . Rassegna stampa delle province di Roma, Viterbo e Rieti di martedì 23 dicembre 2025. Buongiorno - facebook.com facebook