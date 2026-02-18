cortesie per gli ospiti retroscena svelati da tommaso zorzi

Ascolti TV di lunedì 16 febbraio 2026: Cuori 3 vince in spettatori, Taratata leader di share. Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 brillano su Rai2 Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” Lucio Presta accusa Sonia Bruganelli: “Ha tradito Paolo Bonolis”. Le rivelazioni choc nell’autobiografia Tommaso Zorzi ha risposto alle curiosità dei fan su Cortesie per gli ospiti, il programma di Real Time in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

Tommaso Zorzi svela i retroscena di Cortesie per gli ospiti: “Ecco come vengono scelte le case e le coppie”Tommaso Zorzi ha spiegato come vengono selezionate le case e le coppie a Cortesie per gli ospiti, il programma a cui partecipa come giudice.

TV Talk: Victoria Cabello, Alessandra Viero e Tommaso Zorzi tra gli ospitiMia Ceran conduce oggi, sabato 14 febbraio, una nuova puntata di TV Talk, il programma che analizza i temi più discussi della televisione.

