Corse alle edicole code chilometriche e tensioni per gli infiltrati | come funziona la folle caccia alle spille a Milano

A Milano, le persone si affrettano alle edicole per comprare le spille degli Infiltrati, attratte dalla loro popolarità e dalla forte richiesta. La corsa ha portato a code lunghe e tensioni tra i cittadini che cercano di assicurarsi il gadget prima che finisca. Molti si sono messi in fila già all’alba, sperando di evitare di restare senza. Nel frattempo, alcuni negozi segnalano il rapido esaurimento delle spille, che stanno diventando un oggetto molto ambito tra gli appassionati.

Mentre le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si stanno prendendo la scena, parallelamente allo short track e al resto delle discipline sul ghiaccio, a Milano città è partita un’altra gara. Quella per le City Official Pins. Colorate, caratteristiche e dedicate ai quartieri più rappresentativi della metropoli. Tutto gratis, solo per i pochi che arrivano in tempo. Ma come funziona la caccia alla spilla? “Ci dobbiamo svegliare molto presto per cercare di non perdere il posto: i quartieri vengono annunciati dalla pagina Instagram Visit Milano ”. Ogni spilla richiama un pezzo di città. Qualcuno lo fa per collezionismo, altri per puro piacere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Corse alle edicole, code chilometriche e tensioni per gli infiltrati: come funziona la folle caccia alle spille a Milano Leggi anche: Limite di 30 km/h sulla SP156 di Ercolano: stop alle corse spericolate alle pendici del Vesuvio Leggi anche: Storico via libera alle pillole per dimagrire Wegovy: come funziona l’alternativa (pratica e rivoluzionaria) alle iniezioni Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Corse alle edicole, code chilometriche e tensioni per gli infiltrati: come funziona la folle caccia alle spille a Milano. Che corse la domenica a mattina per andare in edicola a comprare il " Corriere dei Piccoli"..Sperando sempre che in copertina, nei poster e negli inserti ci fosse lei! Ringrazio Victoria Micheletti ,la cosplayer ufficiale italiana di Yu Morisawa, per avermi af facebook