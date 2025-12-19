Limite di 30 km h sulla SP156 di Ercolano | stop alle corse spericolate alle pendici del Vesuvio
La decisione della Città Metropolitana di Napoli: istituito anche il divieto di sorpasso. Gaudioso: "Intervento necessario e non più rinviabile". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Aperitivo a Campolieto”: enogastronomia, musica e solidarietà alle pendici del Vesuvio
Leggi anche: ‘Aperitivo a Campolieto’: storia, enogastronomia, musica e solidarietà alle pendici del Vesuvio
Helsinki, il modello europeo della sicurezza stradale; Via Orti della Farnesina, ora c’è il limite a 30 km/h; Cantieri in città dal 12 al 18 dicembre: viabilità alternativa e lavori in corso; Non solo città 30, Bologna è anche zona 50.
Limite di 30 km/h sulla SP156 di Ercolano: stop alle corse spericolate alle pendici del Vesuvio - La decisione della Città Metropolitana di Napoli: istituito anche il divieto di sorpasso. fanpage.it
Gaudioso su limite velocità a 30 km/h sulla SP156 a Ercolano (NA) - Il Consigliere: ‘Misura necessaria che aumenta la sicurezza’ Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli. expartibus.it
Limite 30 km in città: dove trovarlo in Italia - In Italia il limite di velocità nei centri abitati è di 50 km/h con la possibilità di elevarlo a 70 km/h qualora le caratteristiche delle strade lo consentano, come recita il Codice della Strada. facile.it
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.