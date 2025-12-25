Storico via libera alle pillole per dimagrire Wegovy | come funziona l’alternativa pratica e rivoluzionaria alle iniezioni

Le azioni di Novo Nordisk hanno avuto una clamorosa impennata a Wall Street dopo che la Food and Drug Administration ha approvato il trattamento contro l’obesità in pillole Wegovy. La Food and Drug Administration (FDA), l’agenzia statunitense preposta al controllo di farmaci e alimenti, ha approvato il popolare farmaco anti-obesità GLP-1 Wegovy, da somministrare in forma di pillola per la perdita di peso. Il via libera alla versione in pillole del Wegovy (semaglutide orale da 25 mg) rappresenta una novità rivoluzionaria in campo medico, perché si tratta del primo farmaco orale della classe dei GLP-1 destinato alla gestione del peso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

