Un ispettore doganale ucraino ha usato la corruzione per far espatriare giovani coscritti, ricevendo 15.000 dollari per ogni passaggio. Gli uomini senza documenti validi, che non avevano motivi ufficiali per lasciare il paese, venivano portati oltre confine usando passaporti falsi o di altri. La polizia ha scoperto che questa rete illegale consentiva ai coinvolti di muoversi senza ostacoli, facilitando il loro arrivo all’estero.

Gli agenti delle forze dell’ordine ucraine hanno scoperto un piano per far passare clandestinamente militari di leva utilizzando passaporti altrui attraverso uno dei posti di blocco nella regione di Leopoli ROMA, 18 FEB – Come riporta Ukrinform, la notizia è stata resa nota dalla Procura generale. Secondo l’indagine, il piano era stato organizzato da un ispettore doganale e ha coinvolto un autista che aveva motivi legali per viaggiare all’estero, nonché un ispettore della guardia di frontiera che ha garantito il passaggio senza ostacoli del controllo. La guardia di frontiera ha poi iniziato a collaborare con le indagini e ha contribuito a documentare il crimine. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

