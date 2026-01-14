L'ex premier ucraina Yulia Tymoshenko è coinvolta in un'inchiesta sulla corruzione. Secondo le indagini, avrebbe offerto benefici indebiti ai parlamentari in cambio di voti su specifici provvedimenti legislativi. Questa vicenda evidenzia le sfide legate alla trasparenza e alla lotta contro la corruzione nel sistema politico ucraino.

L’ex premier Yulia Tymoshenko è finita nel mirino anti corruzione. Avrebbe offerto ai parlamentari benefici impropri in cambio del voto a determinati progetti di legge. Questa notte è stata perquisita la sede del suo partito politico Patria (Batkivshchyno), di orientamento filo-occidentale e filo-europeo. «Oltre trenta uomini pesantemente armati senza presentare alcun documento, hanno di fatto sequestrato l’edificio e preso in ostaggio i dipendenti», ha denunciato Tymoshenko, nota anche come «la lady di ferro». L’ex premier respinge categoricamente tutte le accuse e le definisce «assurde». E ha concluso: «Sembra che le elezioni siano molto più vicine di quanto sembri. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Ucraina, l’ex premier Yulia Tymoshenko indagata per corruzione: “Offrì benefici ad altri deputati in cambio del voto su alcune leggi”

Leggi anche: L’inchiesta sulla corruzione nei concorsi per la polizia: il sindacalista del Siulp nei guai

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Corruzione in Ucraina, nei guai l’ex premier Tymoshenko: i benefici dati in cambio del voto - La lady di ferro respinge ogni accusa: «Sembra che le elezioni siano molto più vicine di quanto sembri. open.online

Corruzione Ucraina, chiesto l’arresto dell’ex vicepremier: “Tangenti per 1,2 milioni”. La Procura vuole il processo anche per l’ex viceministro dell’Energia - "L’impegno dell’Italia a favore del popolo ucraino non è in discussione, soprattutto ora che gli attacchi russi si sono fatti più intensi e violenti. ilfattoquotidiano.it

Indagine anticorruzione in Ucraina: Kiev controllerà tutte le società statali - Kiev ha avviato un audit su tutte le società pubbliche nell'ambito dell'indagine anticorruzione che ha coinvolto la società energetica Energoatom. it.euronews.com

Per il nuovo braccio destro di Zelensky il problema dell’Ucraina non é la corruzione dei vertici del Paese ma quella nei centri di reclutamento, abile strategia comunicativa: contro i raccomandati. Traduzione: poveri giovani ucraini rimpiangeranno la “busificazi x.com

Le connessioni tra guerra, mafie, corruzione politica e aiuti economici in Ucraina #vincenzomusacchio #mafia #ucraina #guerra #corruzione facebook