Corruzione in Ucraina nei guai l’ex premier Tymoshenko | i benefici dati in cambio del voto

Da open.online 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex premier ucraina Yulia Tymoshenko è coinvolta in un'inchiesta sulla corruzione. Secondo le indagini, avrebbe offerto benefici indebiti ai parlamentari in cambio di voti su specifici provvedimenti legislativi. Questa vicenda evidenzia le sfide legate alla trasparenza e alla lotta contro la corruzione nel sistema politico ucraino.

L’ex premier Yulia Tymoshenko è finita nel mirino anti corruzione. Avrebbe offerto ai parlamentari benefici impropri in cambio del voto a determinati progetti di legge. Questa notte è stata perquisita la sede del suo partito politico Patria (Batkivshchyno), di orientamento filo-occidentale e filo-europeo. «Oltre trenta uomini pesantemente armati senza presentare alcun documento, hanno di fatto sequestrato l’edificio e preso in ostaggio i dipendenti», ha denunciato Tymoshenko, nota anche come «la lady di ferro». L’ex premier respinge categoricamente tutte le accuse e le definisce «assurde». E ha concluso: «Sembra che le elezioni siano molto più vicine di quanto sembri. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Leggi anche: Ucraina, l’ex premier Yulia Tymoshenko indagata per corruzione: “Offrì benefici ad altri deputati in cambio del voto su alcune leggi”

Leggi anche: L’inchiesta sulla corruzione nei concorsi per la polizia: il sindacalista del Siulp nei guai

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Corruzione in Ucraina, nei guai l’ex premier Tymoshenko: i benefici dati in cambio del voto - La lady di ferro respinge ogni accusa: «Sembra che le elezioni siano molto più vicine di quanto sembri. open.online

Corruzione Ucraina, chiesto l’arresto dell’ex vicepremier: “Tangenti per 1,2 milioni”. La Procura vuole il processo anche per l’ex viceministro dell’Energia - "L’impegno dell’Italia a favore del popolo ucraino non è in discussione, soprattutto ora che gli attacchi russi si sono fatti più intensi e violenti. ilfattoquotidiano.it

Indagine anticorruzione in Ucraina: Kiev controllerà tutte le società statali - Kiev ha avviato un audit su tutte le società pubbliche nell'ambito dell'indagine anticorruzione che ha coinvolto la società energetica Energoatom. it.euronews.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.