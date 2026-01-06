La Roma ha annunciato il rinnovo a lungo termine dei contratti di Bryan Cristante e Gianluca Mancini. Le nuove intese prevedono prolungamenti fino al 2026, garantendo stabilità alla squadra. Le cifre e i dettagli economici non sono ancora stati ufficializzati, ma l’operazione conferma l’intenzione del club di consolidare il proprio assetto. Questa scelta sottolinea la volontà della Roma di investire sui propri talenti e di mantenere un progetto di continuità.

2026-01-06 00:29:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: La Roma blinda Cristante e Mancini. È fatta per il rinnovo dei due giocatori diventati le colonne giallorosse di Gasperini (ma anche per l’Italia di Gattuso), due leader assoluti dentro e fuori dal campo destinati a chiudere la loro carriera con il club di Trigoria. È stato trovato l’accordo tra le parti per il prolungamento del contratto di entrambi i giocatori che continueranno, dunque, a vestire la maglia della Roma probabilmente fino al 2030. Manca soltanto l’ufficialità attesa per la prossima settimana. Cristante e Mancini si avvicineranno alla soglia dei 3,5 milioni netti a stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – rinnovi a vita con la Roma. Cifre e durata dei contratti

