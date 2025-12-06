Corriere dello Sport – il progetto per i rinnovi

2025-12-06 11:01:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: ROMA – Accontentato, Sarri. Per adesso solo sui rinnovi di Basic e Marusic, sempre che vadano a buon fine. Il diesse Fabiani ieri mattina ha incontrato i manager del centrocampista e del difensore. Sarri aveva parlato con entrambi i giocatori, gli aveva chiesto la disponibilità a restare, sono in scadenza a giugno. Nel contempo aveva sensibilizzato la società ritenendoli elementi portanti. È toccato alla Lazio entrare in azione. Basic e Marusic, come sono arrivati in scadenza. È strana la vita: Basic fino a poco tempo fa s’avviava desolatamente verso lo svincolo, è esploso, si è imposto, eccolo il suo talento, un mix di tecnica e potenza, anche gol. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

