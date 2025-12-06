Corriere dello Sport | Napoli Conte prepara la Juve | Elmas in regia al posto di Lobotka

"> NAPOLI – Dopo il giorno di riposo concesso da Antonio Conte per smaltire le energie spese in Coppa Italia contro il Cagliari, il Napoli è tornato ieri a lavorare a Castel Volturno per preparare la super sfida di domani sera al Maradona contro la Juventus. Come riportato dal Corriere dello Sport, la seduta è stata dedicata a esercitazioni tecnico-tattiche e alle prime prove di formazione. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l’undici scelto da Conte dovrebbe ricalcare quello visto all’Olimpico contro la Roma, con una sola novità significativa: Elmas schierato in cabina di regia al posto dell’infortunato Lobotka. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Conte prepara la Juve: Elmas in regia al posto di Lobotka”

