Corriere dello Sport | Napoli verso Riyadh | Lukaku rientra Conte prepara la Supercoppa

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli si prepara a volare a Riyadh per la Supercoppa, con Lukaku che rientra in vista della trasferta. Conte lavora alle strategie per affrontare questa importante sfida internazionale, mentre i tifosi seguono con entusiasmo le ultime novità in casa azzurra. Due partite che potrebbero segnare un nuovo capitolo nella stagione del club partenopeo.

corriere dello sport napoli verso riyadh lukaku rientra conte prepara la supercoppa

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli verso Riyadh: Lukaku rientra, Conte prepara la Supercoppa”

"> Ancora una partita lontano dal Maradona, anzi due nel migliore dei casi. Il Napoli è pronto a volare a Riyadh per la Supercoppa Italiana, con la semifinale contro il Milan in programma giovedì alle 20. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, la squadra si ritroverà oggi a Castel Volturno per l’allenamento, mentre la partenza è fissata per domani pomeriggio con un volo charter da Capodichino. Tra le note più attese c’è il rientro di Romelu Lukaku, alla prima convocazione dopo l’infortunio rimediato a metà agosto. Napolipiu.com

L'EDITORIALE di Umberto CHIARIELLO dopo Torino-Napoli 1-0 del 18/10/25 | CAMPANIA SPORT

Video L'EDITORIALE di Umberto CHIARIELLO dopo Torino-Napoli 1-0 del 18/10/25 | CAMPANIA SPORT

corriere sport napoli versoCorriere dello Sport: “Napoli, buone notizie verso Udine: rientrano Gutierrez e Lobotka” - UDINE – La partita della vigilia, tra recuperi e nuovi stop, si chiude con un risultato favorevole per Antonio Conte: due a uno. napolipiu.com

corriere sport napoli versoCorriere dello Sport: “La strana coppia del gol” - Dopo aver ricominciato a correre forte negli scontri diretti con Atalanta, Roma e Juventus, i campioni d’Italia affrontano l’Udinese al B ... napolipiu.com