Cormano riaperto definitivamente lo svincolo per la Milano-Meda

Lo svincolo di via Fermi a Cormano, chiuso per lavori, è stato riaperto definitivamente a causa della conclusione della costruzione della barriera antirumore. I lavori, iniziati mesi fa, miravano a ridurre il rumore proveniente dalla Milano-Meda e migliorare la vivibilità dell’area circostante. La riapertura consente ora ai veicoli di tornare a utilizzare normalmente quella tratta, evitando deviazioni. La Città Metropolitana di Milano ha annunciato il termine degli interventi e la fine dei disagi per gli automobilisti. La strada è pronta per essere percorsa nuovamente.

