Cormano chiuso lo svincolo di via Fermi per l’ingresso in Milano-Meda

Da ieri mattina, lo svincolo di via Fermi a Cormano è stato chiuso, impedendo l'accesso alla rampa della superstrada Milano-Meda in direzione di Milano. La chiusura delle reti arancioni ha modificato temporaneamente il flusso del traffico, influendo sui percorsi di ingresso verso sud. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sulla viabilità e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Chiude ancora la rampa della superstrada Milano-Meda in direzione della metropoli milanese: da ieri mattina le reti arancioni sono ritornate davanti allo svincolo di via Fermi, che consente agli automobilisti di immettersi verso sud. Vi resteranno fino al prossimo 27 gennaio. Continuano infatti gli interventi per la realizzazione delle barriere antirumore in questo tratto cittadino . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Cormano, chiuso lo svincolo di via Fermi per l’ingresso in Milano-Meda. Leggi anche: Cormano, riaperto lo svincolo della Milano-Meda in via Fermi Leggi anche: Chiuso uno svincolo sulla Milano–Meda per 5 giorni: cosa cambia per chi arriva da Como

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.