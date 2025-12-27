Cormano riaperto lo svincolo della Milano-Meda in via Fermi

Riapre a Cormano lo svincolo della superstrada Milano-Meda in direzione sud:  dopo quasi due mesi è possibile di nuovo accedere alla Sp35 in direzione della metropoli milanese da questa rampa, che si trova a ridosso del cavalcavia di via Fermi, nel quartiere settentrionale di Ospitaletto. La . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

