Livorno furto in un appartamento in via della Leccia | ladri in fuga con i gioielli

Livornotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Furto in un appartamento di via della Leccia, nella giornata di ieri, lunedì 24 novembre. Secondo quanto raccolto, i ladri si sono introdotti in un'abitazione forzando una persiana e, una volta all'interno, hanno rovistato nelle stanze mettendo tutto a soqquadro e riuscendo a portar via alcuni. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

