gg team wear benevento 5 aperta la campagna socio sostenitore

Tempo di lettura: < 1 minuto l  GG Team Wear Benevento 5  apre ufficialmente la campagna  Socio-Sostenitore  per la stagione 20252026. A partire dalla gara contro l’ Academy Pescara, in programma venerdì  5 dicembre alle 20:30, il  PalaTedeschi  riaprirà finalmente al pubblico dopo sette mesi: i tifosi potranno tornare ad abbracciare i propri beniamini giallorossi, attualmente in vetta alla classifica del  Girone B di Serie A2 Élite.  La card consentirà di assistere a tutte le gare interne del Benevento 5 in campionato e potrà essere acquista nei seguenti punti vendita:  –  PalaTedeschi  – dalle 16:00 alle 20:00 –  Tabacchi F. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

