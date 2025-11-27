GG Team Wear Benevento 5 aperta la campagna socio-sostenitore
Tempo di lettura: < 1 minuto l GG Team Wear Benevento 5 apre ufficialmente la campagna Socio-Sostenitore per la stagione 20252026. A partire dalla gara contro l’ Academy Pescara, in programma venerdì 5 dicembre alle 20:30, il PalaTedeschi riaprirà finalmente al pubblico dopo sette mesi: i tifosi potranno tornare ad abbracciare i propri beniamini giallorossi, attualmente in vetta alla classifica del Girone B di Serie A2 Élite. La card consentirà di assistere a tutte le gare interne del Benevento 5 in campionato e potrà essere acquista nei seguenti punti vendita: – PalaTedeschi – dalle 16:00 alle 20:00 – Tabacchi F. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
