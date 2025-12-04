Serie A Futsal Marco Rosato è un nuovo giocatore del GG Team Wear Benevento 5
Tempo di lettura: 2 minuti Il GG Team Wear Benevento 5 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Marco Rosato. Il giocatore, classe 2002, è già a disposizione di mister Scarpitti in vista della sfida di domani contro l’Academy Pescara e indosserà il numero dodici. LA SCHEDA – Marco Rosato nasce a Fasano il 12 gennaio 2002. Inizia il suo percorso nel futsal nel febbraio 2021 con la maglia dell’Itria, dove resta fino allo scorso campionato. Nella prima parte di questa stagione ha giocato con la Pirossigeno Cosenza nella massima serie. Rosato vanta presenze in Nazionale Under 19, con cui ha disputato l’ultimo Europeo, e un raduno con la Nazionale maggiore nello scorso giugno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
