Finale di Coppa Italia di Serie D l' annuncio ufficiale | Ancona-Pistoiese si disputerà a Gubbio

Questa mattina la Lega Nazionale Dilettanti ha confermato la data finale della Coppa Italia di Serie D. La partita tra Ancona e Pistoiese si giocherà a Gubbio, mettendo fine alle incertezze sul luogo dell’ultimo atto. Le due squadre si sfideranno per conquistare il trofeo, in una sfida che si preannuncia emozionante.

ANCONA – Sciolte dalla Lega Nazionale Dilettanti le riserve sull’atto conclusivo della Coppa Italia di Serie D, che vedrà l’Ancona scendere in campo contro la Pistoiese per la conquista del trofeo. Hanno trovato conferma le indiscrezioni in merito al periodo scelto, che coinciderà con la sosta.🔗 Leggi su Anconatoday.it

L’Ancona si aggiudica la semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie D contro il Francavilla in Basilicata, conquistando così l’accesso alla finale.

