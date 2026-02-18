Coppa Italia basket 2026 oggi | orari quarti di finale 18 febbraio tv streaming

La Coppa Italia di basket 2026 si apre oggi, mercoledì 18 febbraio, a causa dell’inizio della fase finale che si svolge all’Inalpi Arena di Torino. Sono in programma i primi due quarti di finale, trasmessi in diretta su TV e streaming. Gli altri match si giocheranno domani, giovedì 19 febbraio.

Si alza il sipario sulla Final Eight della Coppa Italia di basket 2025-2026! Oggi mercoledì 18 febbraio all’Inalpi Arena di Torino sono in programma i primi due quarti di finale mentre gli altri due si disputeranno domani giovedì 19 febbraio. Ad inaugurare la kermesse torinese saranno alle ore 18:00 la Germani Brescia e l’APU Old Wild West Udine, con le due squadre che si sono incrociate poche settimane fa in campionato dando vita ad una sfida molto equilibrata decisa dalla tripla di Amedeo Della Valle sulla sirena finale (83-80). La Leonessa ha già vinto una volta la Coppa Italia nel 2023 – unico trofeo societario – per cui punta a centrare il bis. 🔗 Leggi su Oasport.it

