La Final Eight di Coppa Italia 2026 si svolge all’Inalpi Arena di Torino, dove si fermano il massimo campionato italiano e le coppe europee di basket. La manifestazione attira appassionati da tutta Italia, pronti a seguire le partite trasmesse in diretta TV e streaming. Martedì, i quarti di finale aprono il torneo, con orari programmati per ogni match e la finale prevista per domenica pomeriggio.

Si fermano il massimo campionato italiano e le coppe europee di basket e questa settimana all’Inalpi Arena di Torino va in scena la Final Eight di Coppa Italia 2026. Le migliori otto formazioni del girone d’andata della Serie A si affronteranno tra mercoledì e giovedì nei quarti di finale, dalle quali usciranno le quattro squadre che nel weekend si giocheranno il titolo. Si parte mercoledì 18 febbraio alle ore 18, quando sul parquet scendono Brescia e Udine. I lombardi sono i favoriti della vigilia, anche se non stanno passando un ottimo momento di forma e la neopromossa formazione friulana sogna il colpaccio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv la Coppa Italia 2026 di basket: orari dai quarti alla finale, programma, streaming

La Coppa Italia di basket 2026 si svolge dal 18 al 22 gennaio, dopo una qualificazione avvenuta tramite le competizioni di campionato.

Ecco il tabellone della Coppa Italia 2026 di volley maschile, con il calendario completo, orari, programmazione TV e streaming.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.