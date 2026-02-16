Calendario Coppa Italia basket 2026 | orari tabellone dai quarti alla finale tv streaming

La Coppa Italia di basket 2026 si svolge dal 18 al 22 gennaio, dopo una qualificazione avvenuta tramite le competizioni di campionato. La manifestazione si tiene a Bologna e coinvolge otto squadre che si sfidano in partite secche. Le gare si giocano negli orari serali, con le semifinali in programma giovedì e venerdì, e la finale prevista per domenica sera. La televisione trasmette tutte le partite in diretta, mentre lo streaming permette di seguirle anche online.

Settimana di tradizionale passione nel basket italiano: vanno in scena le Final Eight di Coppa Italia da mercoledì 18 a domenica 22. All’Inalpi Arena di Torino le migliori otto del girone d’andata si affrontano in un calendario che, da alcuni anni, è stato modificato per partire di mercoledì e garantire un giorno di riposo in vista delle semifinali e poi della finale. Si sa, le forze in campo premierebbero Brescia, Milano e Virtus Bologna, ma è la Coppa Italia, dove la storia insegna che tutto può accadere, tutto si è visto e tutto accadrà, come sempre nelle coppe nazionali con (quasi) qualsiasi format. 🔗 Leggi su Oasport.it

