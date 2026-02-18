Coppa del Mondo Bruxelles chiede al presidente Fifa garanzie per i tifosi in trasferta negli Usa

Bruxelles ha richiesto al presidente della Fifa garanzie sulla sicurezza dei tifosi europei in occasione della Coppa del Mondo negli Stati Uniti. La richiesta nasce dalle preoccupazioni di alcuni gruppi di supporter che temono problemi legati ai controlli di immigrazione e alla tutela durante le trasferte. I tifosi esprimono il timore di non ricevere sufficienti garanzie per partecipare alle partite e chiedono chiarimenti concreti. Le autorità europee si stanno impegnando per ottenere risposte chiare e rassicuranti. La questione rimane aperta in attesa di sviluppi ufficiali.

Roma, 18 febbraio 2026 – Alcuni gruppi di tifosi europei hanno espresso preoccupazione per l'attuale clima di sicurezza negli Stati Uniti, comprese operazioni di controllo dell'immigrazione di alto profilo, e hanno chiesto rassicurazioni in vista del torneo. Il commissario ha affermato di aver avuto una c onversazione "costruttiva" con Infantino a Bruxelles la scorsa settimana, a margine di un congresso della UEFA. "L'ho esortato a tenere a mente la sicurezza dei tifosi in viaggio quando parla con gli organizzatori", ha dichiarato Micallef a Euractiv in un'intervista esclusiva, aggiungendo di essere stato in contatto con gruppi ufficiali di tifosi riguardo alle loro preoccupazioni in materia di sicurezza.