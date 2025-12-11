I gruppi di tifosi chiedono l’intervento della FIFA dopo la lista dei biglietti per la finale della Coppa del Mondo più economica a £ 3.119

I tifosi si stanno mobilitando per chiedere l'intervento della FIFA a causa dei prezzi elevati dei biglietti per la finale della Coppa del Mondo 2025, con il biglietto più economico che costa ben £ 3.119. La questione ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati, preoccupati per l'accessibilità e il costo dell'evento.

2025-12-11 19:36:00 Giorni caldissimi in redazione! I tifosi che intendono recarsi alla finale della Coppa del Mondo del prossimo anno si trovano ad affrontare costi notevolmente aumentati, con i posti a prezzo più basso nella cosiddetta fascia di valore del sostenitore a partire da £ 3.119 ($ 4.185). La portata dell’aumento ha suscitato forti critiche da parte di Football Supporters Europe (FSE), che si è detto “stupito” da quella che descrive come la politica dei prezzi “esorbitante” della FIFA. I dettagli sui prezzi dei biglietti per entrambe le partite dei gironi e per la finale hanno iniziato a circolare giovedì mentre la FIFA informava le federazioni nazionali sulle loro assegnazioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

«Ho incontrato una delegazione di tifosi del Bari, a margine della manifestazione promossa dai gruppi ultras in piazza Libertà.La richiesta che mi è stata rivolta è chiara: aprire... ? Leggi l'articolo - facebook.com Vai su Facebook