Trump al Kennedy Center di Washington per sorteggio Coppa del Mondo Fifa | Un grande onore
(Agenzia Vista) Usa, 05 dicembre 2025 "È un grande onore, hanno venduto più biglietti di qualsiasi altro evento. e numero due, abbiamo lavorato molto al Kennedy Center, stava cadendo a pezzi ed ora è completamente rinnovato", lo ha detto Trump arrivando al Kennedy Center di Washington per il sorteggio di Mondiali Fifa 2026. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
Al sorteggio dei gironi della prossima Coppa del Mondo, in programma oggi al Kennedy Center di Washington, ci sarà anche Donald Trump - facebook.com Vai su Facebook
"ASSOCIAZIONE ROBERT F. KENNEDY FOUNDATION OF ITALY - ONLUS" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Mondiali: Trump arrivato al Kennedy Center per il sorteggio - Donald Trump è arrivato al Kennedy Center di Washington dove tra poco inizierà il sorteggio per i Mondiali 2026. Riporta ansa.it
Trump al Kennedy Center per il sorteggio dei Mondiali. Riceverà un premio dalla Fifa - Donald Trump è arrivato al Kennedy Center di Washington dove tra poco inizierà il sorteggio per i Mondiali 2026. Secondo milannews.it
Sorteggio Mondiali, Trump: 'Oggi è una grande giornata'. Bocelli apre la cerimonia - "Oggi è una grande giornata", ha detto Trump arrivando al Kennedy Center di Washington per il sorteggio dei Mondiali 2026. ansa.it scrive
Mondiali 2026, Donald Trump arriva alla cerimonia dei sorteggi: al suo fianco Infantino - (LaPresse) Donald Trump è arrivato al Kennedy Center di Washington, sede della cerimonia del sorteggio per i Mondiali di Calcio Fifa 2026. Scrive stream24.ilsole24ore.com
Sorteggio mondiali 2026, al via la cerimonia: prevista la presenza di Donald Trump - Atmosfera invernale a Washington per il sorteggio dei Mondiali di Calcio Fifa 2026. Lo riporta msn.com
Mondiali: Trump 'il calcio sport grandioso, arriva negli Usa' - Nessuno avrebbe mai pensato che una cosa del genere potesse accadere". Riporta sport.quotidiano.net