Trump al Kennedy Center di Washington per sorteggio Coppa del Mondo Fifa | Un grande onore

Iltempo.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 05 dicembre 2025 "È un grande onore, hanno venduto più biglietti di qualsiasi altro evento. e numero due, abbiamo lavorato molto al Kennedy Center, stava cadendo a pezzi ed ora è completamente rinnovato", lo ha detto Trump arrivando al Kennedy Center di Washington per il sorteggio di Mondiali Fifa 2026. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

