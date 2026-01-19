Romano controlli su uno stabile a rischio | irregolarità abusivismo e sanzioni per 7 mila euro

A Romano di Lombardia sono emerse irregolarità in uno stabile a rischio, tra cui abusivismo e affitti non contrattualizzati. Le verifiche hanno evidenziato occupazioni senza titolo, mancanza di dichiarazioni di ospitalità e pagamenti di canoni non formalizzati. Sono state applicate sanzioni per circa 7 mila euro, evidenziando l’importanza di rispettare le normative edilizie e di locazione per garantire sicurezza e legalità.

Romano di Lombardia. Affitti senza contratto, occupazioni prive di titolo, dichiarazioni di ospitalità mancanti e canoni versati senza rapporti formalizzati. È quanto accertato nei giorni scorsi dalla polizia locale del Distretto della Bassa Bergamasca Orientale durante un controllo in uno stabile situato in una zona periferica di Romano di Lombardia, da tempo sotto la lente degli agenti del comando romanese per via del frequente avvicendamento di occupanti. Gli accertamenti hanno riguardato l’identificazione delle persone presenti e la verifica della regolarità delle posizioni amministrative e abitative, oltre alla gestione dell’immobile sotto il profilo normativo.🔗 Leggi su Bergamonews.it Alcol a minori e irregolarità, locale chiuso per 3 giorni e sanzioni per oltre 5 mila euro

Un locale di via Atenea è stato temporaneamente chiuso per tre giorni a seguito della somministrazione di alcol a minori. Il provvedimento, adottato dal questore Tommaso Palumbo ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, include anche sanzioni economiche superiori ai 5.000 euro. La misura mira a rafforzare il rispetto delle normative sulla sicurezza e la tutela dei minori.

