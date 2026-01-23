Controlli straordinari a Borgo Taro | tre denunce patenti ritirate e sanzioni a un locale

Nei giorni scorsi, a Borgo Val di Taro e nei comuni della Val Taro, i Carabinieri hanno effettuato controlli straordinari finalizzati alla prevenzione e al contrasto di attività illecite. Durante l'operazione sono state denunciate tre persone, ritirate patenti e adottate sanzioni amministrative, anche in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Parma.

