Controlli straordinari a Borgo Taro | tre denunce patenti ritirate e sanzioni a un locale
Nei giorni scorsi, a Borgo Val di Taro e nei comuni della Val Taro, i Carabinieri hanno effettuato controlli straordinari finalizzati alla prevenzione e al contrasto di attività illecite. Durante l'operazione sono state denunciate tre persone, ritirate patenti e adottate sanzioni amministrative, anche in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Parma.
Servizio straordinario di controllo del territorio nei giorni scorsi a Borgo Val di Taro e nei comuni della Val Taro, dove i Carabinieri della Compagnia locale, con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Parma, hanno intensificato le attività di prevenzione e contrasto ai.
