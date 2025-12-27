Emporio solidale il Comune rilancia aumentando le risorse per il contrasto alla povertà

L’amministrazione comunale di Riccione conferma e potenzia il proprio impegno nel contrasto alla povertà alimentare e al disagio sociale. La giunta ha dato il via libera alla prosecuzione del progetto “Emporio solidale” per il biennio 2026-2027, introducendo un significativo aumento delle risorse. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Povertà, aumenta quella sanitaria. Caritas: "All'emporio solidale la metà sono lavoratori che non ce la fanno"

Leggi anche: Contrasto all’evasione fiscale: così il Comune recupera risorse per i cittadini

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Un emporio all’ex casa gialla. Si rinnova ‘Cavriago solidale’ - Si intensificano gli sforzi sul territorio per contrastare due drammi sociali che, purtroppo, affliggono anche le nostre comunità: solitudine e povertà. ilrestodelcarlino.it

All’Emporio solidale arrivano 108 panettoni - L’ha confermato per l’ennesima volta l’iniziativa di venerdì scorso, il Concerto di Natale della Young Musicians European Orchestra, ... ilrestodelcarlino.it

Insieme possiamo rendere il Capodanno un momento di vera condivisione: sostieni la cena solidale con una donazione alimentare. Le eccedenze andranno all’Emporio Solidale Ulivo Ti aspettiamo il 27 e il 28 dicembre di fronte alle casse dell'ipermercat - facebook.com facebook