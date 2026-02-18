Conto termico 3.0 | dove e come applicarlo

Confartigianato Imprese Bergamo organizza un incontro il 19 febbraio in via Torretta, con il supporto del Gse, per spiegare come funziona il Conto Termico 3.0. L’evento si rivolge a imprenditori e cittadini interessati a conoscere le modalità di richiesta e i benefici disponibili. Durante l’appuntamento, verranno illustrati i documenti necessari e i passaggi da seguire per accedere agli incentivi. L’iniziativa mira a facilitare l’uso di questo strumento, che permette di ottenere contributi per interventi di efficienza energetica. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Confartigianato Imprese Bergamo promuove un incontro formativo con il supporto del Gse, in via Torretta, domani 19 febbraio. Molte le novità rispetto alla versione precedente. Sono in arrivo nuovi contributi a fondo perduto per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici esistenti e la produzione di energia termica da rinnovabili grazie al nuovo Conto termico 3.0 erogato dal Gestore dei servizi energetici (Gse). Se ne parla domani 19 febbraio nel convegno «Conto Termico 3.0 - principali novità e regole applicative», un aggiornamento di Confartigianato imprese Bergamo in programma alle 18.