Juve Chiellini nel post gara | E’ inaccettabile facciamo fatica a parlare di calcio Siamo venuti per dire che è successo oggi è inaccettabile

Giorgio Chiellini ha criticato duramente quanto accaduto dopo la partita tra Juventus e Inter, giocata ieri sera e conclusa con un risultato di 3-2 per i nerazzurri. La sua rabbia nasce dalla confusione e dai comportamenti fuori luogo che hanno caratterizzato il post gara, rendendo difficile parlare di calcio normale. Chiellini ha spiegato che i fatti di ieri sono inaccettabili e che la squadra fatica a concentrarsi sul campo a causa di quanto successo fuori. La tensione si è fatta sentire anche negli spogliatoi, dove alcuni giocatori hanno dovuto intervenire per calmare gli animi.

