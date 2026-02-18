Conte | Mattarella al Csm? Dal Presidente messaggio di rigore istituzionale si abbassino i toni – Il video

Il presidente Mattarella ha visitato il Consiglio superiore della magistratura, portando con sé un messaggio di fermezza e attenzione alle regole. La sua presenza è stata interpretata come un richiamo a mantenere un tono più moderato e rispettoso nel dibattito politico e giudiziario. Durante l’incontro, ha sottolineato l’importanza di abbassare i toni e di rafforzare la fiducia nelle istituzioni. La visita ha attirato l’attenzione di molti, che hanno notato la sua volontà di promuovere maggiore stabilità nel sistema. La discussione continua sui prossimi passi da compiere.

(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2026 "Una una visita di alto valore simbolico, quella del Presidente, che segnala un forte rigore istituzionale. Come ha detto Mattarella, è stata la prima volta in 11 anni. Le polemiche e gli attacchi al Csm avevano superato il livello di guardia, addirittura avevano coinvolto anche il ministro Nordio, Ministro di Giustizia. C'è un invito da parte del Presidente Mattarella a rispettare l'autogoverno della magistratura e a rispettare un invito a tutte le istituzioni ad abbassare i toni. Negli ultimi giorni, si erano alzati molto i toni. Affrontiamo anche questo referendum, con serenità, esponiamo le ragioni noi del no e i sostenitori del sì, quelle del sì.