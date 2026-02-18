Bollette e maltempo in corso il Consiglio dei ministri Via libera agli schemi di intese preliminari sull’Autonomia

Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi a Palazzo Chigi a causa dell’aumento delle bollette e delle recenti avversità meteorologiche. La seduta, iniziata alle 16.20, si concentra anche sull’approvazione di schemi di intese preliminari riguardo all’autonomia regionale. Durante la riunione, si discuterà di interventi per contenere i costi dell’energia e di misure di supporto alle aree colpite dal maltempo. Il governo ha già approvato alcuni provvedimenti che riguardano queste questioni. La decisione finale arriverà nelle prossime ore.

Dalle bollette al maltempo, passando anche per l’autonomia. È iniziato intorno alle 16.20, a Palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri in cui sono attesi il decreto sull’energia e quello per l’emergenza in Calabria, Sardegna, Sicilia e per la frana a Niscemi. Non solo bollette e maltempo. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera agli schemi di intesa preliminare sull’Autonomia tra il governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto. «Per la prima volta da quando si parla di regionalismo - ha commentato il ministro Roberto Calderoli - c’è un passaggio ufficiale per l’attuazione concreta dell’Autonomia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

