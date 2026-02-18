Consiglieri Fi Napoli intitolare una strada a Vincenzo D’Agostino

I consiglieri di Forza Italia a Napoli hanno proposto di dedicare una strada a Vincenzo D’Agostino, morto recentemente. La richiesta nasce dal desiderio di onorare la memoria di un artista che ha scritto canzoni diventate simbolo della tradizione napoletana, come “Napule è”. La proposta mira a riconoscere il ruolo di D’Agostino nella cultura locale e a mantenere vivo il suo ricordo. La decisione potrebbe portare alla denominazione di una via nel quartiere in cui visse e lavorò per molti anni.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia D’Agostino per la perdita del grande Vincenzo, autore e paroliere che ha segnato una stagione importante della canzone napoletana”. Lo affermano i consiglieri comunali di Forza Italia a Napoli, Salvatore Guangi, Iris Savastano e Demetrio Gennaro Paipais. “Con i suoi testi ha contribuito al successo di artisti come Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo, Sal Da Vinci e Anna Tatangelo, lasciando un segno profondo nella musica napoletana dagli anni Novanta fino ad oggi”, aggiungono. “Per onorarne la memoria chiederemo in Consiglio comunale un momento di raccoglimento e l’intitolazione di una strada a lui dedicata”, concludono i consiglieri di Forza Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

