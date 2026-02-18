Napoli e il pop italiano salutano Vincenzo D’Agostino un talento vero
Vincenzo D’Agostino, musicista napoletano, è morto ieri a causa di un problema di salute improvviso. La notizia ha colpito il mondo dello spettacolo e i fan italiani, che lo ricordano per le sue melodie coinvolgenti e le sue canzoni di successo. La sua morte ha lasciato un vuoto tra chi apprezzava il suo talento e la sua passione per la musica.
Giancarlo Bigazzi. So che è inconsueto partire con quello che tecnicamente si potrebbe chiamare coccodrillo, più comunemente ricordo, citando un nome che non sia quello del diretto interessato. Ma quando ieri sera è arrivata, come un fulmine a ciel sereno, la notizia della morte a soli sessantacinque anni di Vincenzo D'Agostino, e nel mio caso specifico è arrivata scrollando il cellulare e capitando sulla pagina di Gigi D'Alessio, mi è venuto in mente Giancarlo Bigazzi. Un nome importantissimo per il pop italiano, e non solo italiano, giustamente intoccabile per chiunque operi nel settore ma non troppo conosciuto per quel pubblico che invece si sarà trovato chissà quante volte a canticchiare una canzone che porta il suo testo.
Gigi D'Alessio, l'addio più difficile: è morto Vincenzo D'Agostino. Chi era il "paroliere di Napoli"Vincenzo D'Agostino, noto paroliere napoletano, è morto a 64 anni a causa di una grave malattia.
