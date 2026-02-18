Consegnato al sindaco Guerra il nuovo magazine di Confartigianato Parma

Il nuovo magazine di Confartigianato Parma è stato consegnato al sindaco Guerra, a causa dell'iniziativa promossa dall'associazione per supportare le imprese locali. Il numero contiene aggiornamenti su scadenze fiscali, diritti e obblighi, oltre a approfondimenti sui progetti in corso nel territorio. La pubblicazione include anche focus tematici e notizie sulle iniziative a livello nazionale e locale. La consegna si è svolta durante una riunione presso la sede di Confartigianato, con la presenza di rappresentanti e imprenditori.

Sono questi i contenuti di Imprese.Pr, il nuovo magazine che Confartigianato Parma mette a disposizione delle sue imprese e della cittadinanza, un periodico consegnato simbolicamente in Municipio nelle mani del Sindaco di Parma Michele Guerra dal presidente Enrico Bricca insieme al direttore Massimiliano Crapa a testimonianza del rilevante ruolo delle attività imprenditoriali rappresentate nel tessuto economico e sociale di Parma e Provincia in un momento storico e geopolitico non particolarmente facile da affrontare. “Siamo lieti di presentare al Sindaco Guerra e dunque a tutta la città il nostro magazine che vuole informare, ma soprattutto stimolare alla conoscenza delle attività realizzate con e per il territorio dai nostri associati e da Confartigiantao che li rappresenta e accompagna nel loro cammino nei molteplici settori in cui siamo presenti – hanno sottolineato all’unisono Bricca e Crapa”.🔗 Leggi su Parmatoday.it

