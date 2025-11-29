ABBONATI A DAYITALIANEWS Il “duello” del 1983 tra l’Etna e Catania vinto dalla città grazie alla collaborazione di istituzioni, protezione civile e imprenditori “UN’IMPRESA CHE SA DI LEGGENDA”, IL DOCUFILM CON TESTIMONIANZE E RICORDI DONATO ALLE NUOVE GENERAZIONI Memoria, coraggio e lavoro di team diventano un’opera consegnata al Sindaco di Catania CATANIA – “ Nonno ma questi nella foto sono papà e lo zio? C’è una data: 1983 ”. “ Rosario ma tu sai cos’è successo allora? Te lo racconto io ”. Sembra un semplice dialogo tra nonno e nipote e invece è il racconto di qualcosa di straordinario che accadde 42 anni fa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Il docufilm “Etna 1983. Un’impresa che sa di leggenda” consegnato al sindaco per fare memoria tra i banchi – FOTO