Lega Parma boccia l’azione del sindaco Guerra | Troppe parole pochi risultati
La Lega di Parma esprime un giudizio critico sull’operato del sindaco Michele Guerra, evidenziando come le parole non siano state accompagnate da risultati concreti. In una nota del direttivo, si sottolinea che l’azione amministrativa degli ultimi anni non abbia soddisfatto le aspettative, giudicandola negativa sia nel merito che nelle conseguenze. Questa analisi intende offrire un quadro chiaro e obiettivo della situazione attuale.
“L’intervista di inizio anno del sindaco Michele Guerra - si legge in una nota del direttivo della Lega di Parma - offre l’occasione per chiarire, senza giri di parole, qual è il nostro giudizio sull’azione amministrativa di questi anni: un giudizio negativo, sia nel merito sia sul piano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Cori fascisti nella sede di Fratelli d’Italia a Parma. Il sindaco Guerra: “Squallida propaganda”
Leggi anche: Parma, bimbo di 1 anno morto per arresto cardiaco durante riposino pomeridiano all’asilo Bruco Verde, sindaco Guerra: “Sconvolti” - VIDEO
Lega Parma boccia l’azione del sindaco Guerra: “Troppe parole, pochi risultati" - "La sicurezza resta una ferita aperta: non bastano alcune coincidenze fortunate o interventi spot per dire che la città è sicura. parmatoday.it
L'Aria che Tira, scintille tra Boccia e Sardone: "Anche la Lega mi ha chiesto di candidarmi", "Mi dica chi!" - ”, la sollecitazione di David Parenzo, conduttore del programma, nei confronti della Boccia. iltempo.it
Carlos Cuesta si racconta. Intervista esclusiva con l’allenatore del Parma Migliaia di parmigiani a letto con l’influenza. Assalto al Pronto soccorso Il bilancio della polizia: in aumento i reati a carico dei minori Alta velocità, la Lega e Salvini si schierano per la fer - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.