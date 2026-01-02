Lega Parma boccia l’azione del sindaco Guerra | Troppe parole pochi risultati

La Lega di Parma esprime un giudizio critico sull’operato del sindaco Michele Guerra, evidenziando come le parole non siano state accompagnate da risultati concreti. In una nota del direttivo, si sottolinea che l’azione amministrativa degli ultimi anni non abbia soddisfatto le aspettative, giudicandola negativa sia nel merito che nelle conseguenze. Questa analisi intende offrire un quadro chiaro e obiettivo della situazione attuale.

"L'intervista di inizio anno del sindaco Michele Guerra - si legge in una nota del direttivo della Lega di Parma - offre l'occasione per chiarire, senza giri di parole, qual è il nostro giudizio sull'azione amministrativa di questi anni: un giudizio negativo, sia nel merito sia sul piano.

