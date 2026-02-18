Il libro “Conoscere se stessi per aprirsi agli altri” nasce dall’esperienza dell’autore che ha trascorso mesi a studiare il comportamento degli animali, in particolare dei lupi. La sua ricerca si concentra sui legami tra le creature selvagge e le emozioni umane, tra istinto e consapevolezza. La prima parte descrive i lupi e i loro istinti, la seconda si rivolge a noi e alle nostre emozioni, mentre l’ultima affronta temi più ampi e spesso inquietanti sul futuro. Il testo invita a riflettere sulla nostra natura più profonda.

Presentato al PalabancaEventi “Il lupo e le ombre”, l’ultima fatica editoriale dell’on. Cristiana Muscardini – L’intervento del docente di Sociologia urbana Giampaolo Nuvolati «Un libro che scava nell’intimo, diviso in tre parti: una che parla di animali, il lupo soprattutto, una di noi e l’ultima, più generale e un po’ apocalittica, delle ombre. Un testo in cui mi sono ritrovato in quanto mi considero un sociologo di frontiera, che si occupa delle storie con la s minuscola, di introspezione, come fa l’autrice». Così il prof. Giampaolo Nuvolati ha descritto il volume “Il lupo e le ombre” (Ulisse Edizioni) scritto dall’on.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Imparare a conoscere se stessi giocando: a Bertinoro partono i laboratori di psicomotricitàA Bertinoro, il progetto “Muovo Corpo & Emozioni” offre laboratori di psicomotricità rivolti ai bambini.

Fialdini a Radio2 Stai Serena: “Educazione sentimentale nelle scuole? Magari. Fondamentale conoscere sé stessi e le emozioni”Francesca Fialdini è intervenuta a Radio2 Stai Serena, condividendo riflessioni sull'educazione sentimentale e l'importanza di conoscere sé stessi e le emozioni.

Come conoscere se stessi #crescitapersonale #spirituality

