Imparare a conoscere se stessi giocando | a Bertinoro partono i laboratori di psicomotricità

A Bertinoro, il progetto “Muovo Corpo & Emozioni” offre laboratori di psicomotricità rivolti ai bambini. Martedì 27 gennaio alle 17.30, presso la scuola dell’infanzia Coccinella – Nido Il Bruco, si terrà la presentazione di questa iniziativa dedicata allo sviluppo della consapevolezza corporea e delle emozioni attraverso il gioco. Un’occasione per conoscere meglio il percorso e le attività proposte per i più piccoli.

Martedì 27 gennaio alle 17.30, presso la scuola dell'infanzia Coccinella – Nido Il Bruco, si terrà la presentazione del progetto "Muovo Corpo & Emozioni", dedicato ai giochi di psicomotricità. Il progetto, promosso e finanziato dal Comune di Bertinoro per l'anno scolastico 20252026

Fialdini a Radio2 Stai Serena: “Educazione sentimentale nelle scuole? Magari. Fondamentale conoscere sé stessi e le emozioni”Francesca Fialdini è intervenuta a Radio2 Stai Serena, condividendo riflessioni sull'educazione sentimentale e l'importanza di conoscere sé stessi e le emozioni.

Francesca Fialdini a Radio2 Stai Serena: “Educazione sentimentale nelle scuole? Magari. È fondamentale conoscere sé stessi e le emozioni”Francesca Fialdini, ospite a Radio2 Stai Serena, ha condiviso riflessioni sull'educazione sentimentale nelle scuole e sulla sua esperienza in Ballando con le Stelle, sottolineando l'importanza di conoscere sé stessi e le emozioni per affrontare le sfide e crescere personalmente.

