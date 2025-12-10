Fialdini a Radio2 Stai Serena | Educazione sentimentale nelle scuole? Magari Fondamentale conoscere sé stessi e le emozioni

Francesca Fialdini è intervenuta a Radio2 Stai Serena, condividendo riflessioni sull'educazione sentimentale e l'importanza di conoscere sé stessi e le emozioni. Durante l'intervista, ha anche ricordato la sua esperienza a Ballando con le Stelle, sottolineando il valore di affrontare le sfide personali e superare le paure legate al ritorno in un contesto competitivo.

Ospite a Radio2 Stai Serena, condotto da Serena Bortone con Massimo Cervelli, Francesca Fialdini ha raccontato la sua esperienza nel programma Ballando con le Stelle: "Ci tenevo a tornare nel ripescaggio perché ci tenevo a vincere anche la paura del ritorno, mettermi alla prova. Il primo giorno ho detto a Milly 'io vengo anche se non so fare una ceppa, per imparare qualcosa di me che ancora non so'. Volevo mettermi alla prova davanti al giudizio degli altri che lì è plateale. Le aspettative mi hanno superato e per ora è tutto bene". "Il ballo più difficile?", ha poi rivelato, "Forse quello di questa settimana che non posso rivelare.

