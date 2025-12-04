Conferenza stampa Bisseck post Inter Venezia | Il gol subito fa male la fiducia di Chivu è importante Voci di mercato su di me? Non ci penso e vi dico questo

Inter News 24 Conferenza stampa Bisseck post Inter Venezia, le parole del difensore nerazzurro dopo il successo agli ottavi di finale di Coppa Italia. La conferenza stampa di Yann Bisseck al termine di I nter Venezia, ottavo di finale di Coppa Italia vinto dai nerazzurri per 5 a 1. ANALISI – « Il gol preso fa male. Non dobbiamo prenderlo quel gol, ma abbiamo dimostrato grande qualità con la palla. Così possiamo andare vanti ». VOCI DI MERCATO? – « Non sto pensando a questo, vivo il momento. Non guardo tanto il futuro, ma è normale. Quando un giocatore non gioca tanto, si parla della possibilità che vada via. 🔗 Leggi su Internews24.com

