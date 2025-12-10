Conferenza stampa Vanoli alla vigilia di Fiorentina Dinamo Kiev | Serve unità non ego Cerco il clic mentale per far ripartire la squadra Fazzini? Out per questo motivo

Alla vigilia della partita di Conference League tra Fiorentina e Dinamo Kiev, il tecnico viola Paolo Vanoli ha affrontato i temi chiave della sfida in conferenza stampa, sottolineando l’importanza dell’unità e della concentrazione per riprendere il cammino. Fazzini è stato escluso per motivi disciplinari, mentre il focus resta sulla crescita mentale della squadra.

Conferenza stampa Vanoli, il tecnico della Fiorentina presenta il match di Conference contro la Dinamo Kiev: le sue parole Alla vigilia della delicata sfida di Conference League tra Fiorentina e Dinamo Kiev, il tecnico viola Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa dal Wind3 Media Center del Viola Park, affrontando i temi più urgenti del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conferenza stampa Vanoli alla vigilia di Fiorentina Dinamo Kiev: «Serve unità, non ego. Cerco il clic mentale per far ripartire la squadra. Fazzini? Out per questo motivo»

Mister Vanoli & Luca Ranieri Guarda la conferenza stampa ? facebook.com/share/v/17unDP… #forzaviola #fiorentina Vai su X

