Conferenza stampa Vanoli alla vigilia di Fiorentina Dinamo Kiev | Serve unità non ego Cerco il clic mentale per far ripartire la squadra Fazzini? Out per questo motivo
Alla vigilia della partita di Conference League tra Fiorentina e Dinamo Kiev, il tecnico viola Paolo Vanoli ha affrontato i temi chiave della sfida in conferenza stampa, sottolineando l’importanza dell’unità e della concentrazione per riprendere il cammino. Fazzini è stato escluso per motivi disciplinari, mentre il focus resta sulla crescita mentale della squadra.
Conferenza stampa Vanoli, il tecnico della Fiorentina presenta il match di Conference contro la Dinamo Kiev: le sue parole Alla vigilia della delicata sfida di Conference League tra Fiorentina e Dinamo Kiev, il tecnico viola Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa dal Wind3 Media Center del Viola Park, affrontando i temi più urgenti del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Fiorentina, Vanoli: "L'episodio del rigore? Ci può aiutare a crescere. Col Verona come una finale" - Il tecnico gigliato ha parlato alla vigilia della sfida di Conference League contro la Dynamo Kiev Alla vigilia della sfida di Conference League contro la Dinamo Kiev, Paolo Vanoli ha parlato in confe ... Si legge su firenzetoday.it
