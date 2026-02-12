fonderie pisano protesta sotto la pioggia dei lavoratori

I lavoratori delle nuove Fonderie Pisano di Salerno sono scesi in piazza sotto la pioggia per protestare. Vogliono fare sentire la loro voce contro le decisioni che riguardano il futuro dello stabilimento. La protesta è arrivata proprio mentre si parla di un progetto che promette di rendere lo stabilimento sostenibile e completamente pulito, con quattro nuovi impianti. I lavoratori chiedono chiarezza e garanzie sul loro futuro.

Tempo di lettura: 2 minuti Le nuove Fonderie Pisano di Salerno saranno sostenibili, potranno produrre completamente in maniera pulita e saranno 4.0. È quanto assicurano i 100 lavoratori che anche oggi, e nonostante la pioggia, hanno scelto di far sentire la loro voce sotto i portici della Prefettura di Salerno, chiedendo un confronto interistituzionale per trovare una soluzione alla loro vertenza. Il 18 febbraio nell’ambito della seconda riunione della Conferenza di servizi utile al rilascio della valutazione di impatto ambientale è molto probabile che lo stabilimento riceva un diniego dalla regione e alla luce anche della sentenza della corte europea che ha condannato l’Italia per non aver protetto i residenti dei comuni vicini allo stabilimento dall’inquinamento atmosferico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Fonderie Pisano ha lanciato un appello alle istituzioni locali, chiedendo interventi urgenti per garantire la sicurezza dei lavoratori e il futuro dello stabilimento.

Mercoledì mattina, davanti alla sede dell’Asl di Salerno, un gruppo di cittadini si è radunato in presidio.

