Fonderie Pisano c' è la data della conferenza dei servizi

Il 14 gennaio si terrà la conferenza dei servizi riguardante le Fonderie Pisano, come annunciato da Arturo Iannelli, presidente della Commissione Ambiente del Comune di Salerno. L'incontro coinvolgerà le autorità competenti e sarà finalizzato alla valutazione delle questioni ambientali e operative relative allo stabilimento.

Arturo Iannelli, presidente della Commissione Ambiente del Comune di Salerno, ha annunciato la convocazione della conferenza dei servizi riguardante le Fonderie Pisano per il prossimo 14 gennaio. La riunione tecnica si svolgerà presso gli uffici della Regione Campania situati in via Generale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Salerno: Fonderie Pisano, c’è l’ipotesi ex Pennitalia per il trasloco - Potrebbe essere l’area della ex Pennitalia, poi Agc Flat Glass di Salerno, il lotto da circa 70mila metri quadri presente nell’area industriale Asi di Salerno in grado di ospitare le nuove Fonderie ... ilmattino.it

Cedu condanna l'Italia per inquinamento delle fonderie Pisano - Le autorità italiane non hanno preso tutte le misure necessarie per garantire l'effettiva tutela dei diritti dei cittadini in relazione all'inquinamento ambientale causato dal proseguimento ... ansa.it

Fonderie Pisano, ricorsi e un osservatorio - L'associazione Occhio alla lontra farà ricorso contro le Fonderie Pisano e la Buoneco insieme a decine di cittadini e imprese, mentre il presidente della comunità montana, Giovanni Caggiano, ... ilmattino.it

Si attende la convocazione del prefetto dopo il no del consiglio comunale di Luogosano all’insediamento della fonderia del gruppo Pisani. Il territorio: no a scelte calate dall’alto. Il Consorzio Tutela dei Vini Irpini non prende posizione. #fonderie #pisano #luog - facebook.com facebook