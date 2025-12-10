Europa League in tv | guida completa alla sesta giornata Partite orari e dove vederle
Scopri tutto sulla sesta giornata di Europa League: partite, orari e canali di trasmissione. Roma e Bologna sono in campo per ottenere risultati decisivi e avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi. Questa guida completa ti accompagnerà attraverso gli eventi di domani, offrendo tutte le informazioni necessarie per seguire le sfide in diretta.
Roma, 10 dicembre 2025 – Domani andrà in scena la sesta giornata di Europa League, con Roma e Bologna pronte a tornare in campo per conquistare dei punti importanti per la qualificazione agli ottavi di finale. Entrambe sono reduci da una vittoria: i giallorossi hanno superato in casa il Midtjylland, che fino a quel momento era imbattuta, mentre il Bologna ha superato il Salisburgo con un rotondo 4-1. La Roma, in questo momento, si trova al quindicesimo posto con nove punti conquistati in cinque partite, il Bologna, invece, è diciottesimo con otto lunghezze. Per Gasperini e i suoi il prossimo impegno sarà in Scozia contro il Celtic, che con la vittoria dello scorso turno contro il Feyenoord è salito al ventunesimo posto nella classifica generale, in piena zona playoff, e vuole consolidare la sua posizione all'interno delle prime 24 squadre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
