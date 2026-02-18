Conegliano in festa | Carnevale solidarietà e un gesto virale illuminano la sfilata

A Conegliano, il Carnevale ha preso vita grazie a un gesto virale che ha coinvolto molti e ha portato un’energia speciale alla festa. La città si è riempita di colori e allegria, mentre diciotto carri allegorici hanno attraversato le strade principali. La sfilata, arrivata alla sua 33ª edizione, ha visto anche momenti di solidarietà, come una raccolta di fondi per le associazioni locali, che ha attirato l’attenzione di molti passanti.

Conegliano, Carnevale di Colori e un Gesto Virale: Solidarietà al Centro della Festa. Conegliano si è colorata di festa con la sua 33esima edizione del Carnevale, una sfilata che ha visto diciotto carri allegorici invadere le vie del centro. Ma a rubare la scena, oltre all'allegria dei carri, è stata una foto condivisa dal sindaco Fabio Chies: un'immagine che ritrae un carabiniere e un volontario della Protezione Civile che assistono un anziano nell'attraversamento della strada, diventando simbolo di solidarietà e umanità. Un Corteo di Tradizioni e Creatività. Martedì 17 febbraio 2026, Conegliano ha vissuto una giornata di festa con la sfilata di Carnevale.

Fermo e Porto San Giorgio in festa: martedì la sfilata del Carnevale Baraonda con Lu Cucà e Re Carnevale.Il Carnevale Baraonda, che coinvolge le città di Fermo e Porto San Giorgio, si svolge questa settimana a causa delle celebrazioni in corso.

Carnevale a Gerenzano: sfilata in maschera, festa dell’Oratorio e magia per tutta la comunità.Il Carnevale a Gerenzano si svolgerà sabato 21 febbraio 2026, portando in piazza una sfilata di maschere colorate e musica dal vivo.

