Concorso per 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri

Sono aperte le procedure di selezione per il concorso che mira all’arruolamento di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente, offrendo un’opportunità di carriera nel prestigioso corpo di sicurezza italiano. La fase di selezione rappresenta un passaggio fondamentale per entrare a far parte di una delle forze più rispettate e diffuse nel territorio nazionale.

Sono iniziate le procedure per la selezione e l'arruolamento di 65 Allievi Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente.Gli aspiranti potranno presentare la domanda online da oggi e fino al 9 gennaio attraverso il sito www.carabinieri.it nell'area concorsi, seguendo l'apposito iter.