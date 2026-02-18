Concorso Allievi Marescialli | 898 posti per giovani tra 17 e 26 anni aperte le candidature

Il concorso Allievi Marescialli ha aperto le candidature per 898 posti destinati a giovani tra 17 e 26 anni, con scadenza il 19 marzo. La notizia è arrivata dopo l’annuncio ufficiale da parte dell’Arma dei Carabinieri, che mira a rafforzare il proprio organico. Le candidature si possono inviare online, e tra i requisiti richiesti ci sono il diploma di scuola superiore e l’assenza di precedenti penali. Chi desidera entrare nell’Arma ha poche settimane per prepararsi alla selezione.

Tempo di lettura: 2 minuti “Se vuoi metterti in gioco e costruire il tuo futuro nell’Arma dei Carabinieri, questo è il momento!”, dal 18 febbraio al 19 marzo, è possibile candidarsi per il concorso Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri. Un’opportunità di crescita personale e professionale per 898 giovani, tra i 17 ed i 26 ann i, che vogliano mettersi al servizio della collettività, beneficiando di una formazione di alto livello e conseguendo una laurea triennale in Scienze Giuridiche e della Sicurezza. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online fino al 19 marzo, attraverso il sito www. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

