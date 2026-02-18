Concorso Allievi Marescialli | 898 posti per giovani tra 17 e 26 anni aperte le candidature

Il concorso Allievi Marescialli ha aperto le candidature per 898 posti destinati a giovani tra 17 e 26 anni, con scadenza il 19 marzo. La notizia è arrivata dopo l’annuncio ufficiale da parte dell’Arma dei Carabinieri, che mira a rafforzare il proprio organico. Le candidature si possono inviare online, e tra i requisiti richiesti ci sono il diploma di scuola superiore e l’assenza di precedenti penali. Chi desidera entrare nell’Arma ha poche settimane per prepararsi alla selezione.

Tempo di lettura: 2 minuti “Se vuoi metterti in gioco e costruire il tuo futuro nell’Arma dei Carabinieri, questo è il momento!”, dal 18 febbraio al 19 marzo, è possibile candidarsi per il concorso Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri. Un’opportunità di crescita personale e professionale per 898 giovani, tra i 17 ed i 26 ann i, che vogliano mettersi al servizio della collettività, beneficiando di una formazione di alto livello e conseguendo una laurea triennale in Scienze Giuridiche e della Sicurezza. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online fino al 19 marzo, attraverso il sito www. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Concorso Allievi Marescialli: 898 posti per giovani tra 17 e 26 anni, aperte le candidature Leggi anche: "Unimusic 2026", aperte le candidature al concorso musicale riservato agli studenti universitari Esa: 107 tirocini retribuiti per giovani talenti europei nel 2026, aperte le candidature.L’Agenzia Spaziale Europea ha aperto le candidature per 107 tirocini retribuiti destinati a giovani talenti europei. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Concorso Allievi Agenti Polizia Penitenziaria 2026: 3350 posti aperti anche ai civili diplomati; Concorso Avvocati Banca d'Italia 2026: 6 posti per laureati in giurisprudenza con sede a Roma; Concorso Comune Milano Istruttori Amministrativi 2026: 15 posti per diplomati; Concorso Comune Pozzuoli Funzionari e Istruttori 2026 da 20 posti: Pubblicato il diario d’esame. Concorso Allievi Marescialli Carabinieri 2026 per 898 posti: Bando aperto anche a civili diplomatiÈ stato indetto il concorso Allievi Marescialli Carabinieri 2026 per l’ammissione di 898 risorse al 16° corso triennale del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri. Selezione anche per civili diplom ... ticonsiglio.com Concorso Carabinieri, bando per 898 allievi marescialli ecco chi può partecipare, requisiti, prove e domandaIl nuovo Concorso Carabinieri per l’ammissione al corso triennale degli allievi marescialli è uno dei bandi più attesi dell’anno. Con 898 posti ... ilsipontino.net Concorso Ispettori Allievi Marescialli Carabinieri 2026: 898 posti disponibili per il triennio 2026-2029 facebook Concorso Polizia Penitenziaria: 3.350 posti per allievi anche diplomati x.com