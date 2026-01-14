Sicurezza urbana il sindaco Lo Russo | Servono 200 agenti ma Torino è dove ne arriveranno meno

Il sindaco di Torino sottolinea l'importanza di rafforzare la sicurezza urbana, richiedendo l’assunzione di 200 agenti. Tuttavia, la città riceverà meno risorse rispetto ad altre realtà italiane. La presenza di più forze dell’ordine mira a garantire maggiore sicurezza nelle aree centrali, periferiche e nelle zone di mobilità, in linea con gli impegni presi con i cittadini.

“Manteniamo gli impegni presi con i cittadini. Più donne e uomini in divisa significa più sicurezza reale, nelle città, nelle periferie, sulle strade e nei luoghi di mobilità”, così Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, in una nota del Viminale in cui si annuncia l'assunzione di 3.500 nuovi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

