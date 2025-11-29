Pd | Orlando ' né consigli né condizionamenti a Schlein ma grazie per lavoro segretaria'
Montepulciano, 29 nov. (Adnkronos) - "Il Pd ha riposizionato il suo orizzonte e voglio ringraziare la segretaria Elly Schlein per averlo fatto". Così l'esponente Pd Andrea Orlando dalla kermesse di Motepulciano. "Noi non siamo qui a dare consigli - aggiunge -. Ma quali consigli a una leader che ha vinto le primarie e ha costruito questo processo? C'è molto maschilismo in questa affermazione, perché a nessun segretario uomo si direbbe che siamo venuti a dare consigli. E non siamo neanche qui per condizionare, se non nella misura in cui un partito condiziona perché il dibattito 'deve' condizionare". 🔗 Leggi su Iltempo.it
